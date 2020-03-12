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Çanakkale, Ankara, Spor

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı etkinlikleri başladı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 23. Zafer Koşusu" ile başladı.

12.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:07
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı etkinlikleri başladı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 23. Zafer Koşusu" ile başladı.

Vali Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı, Çanakkale ruhunun doğduğu topraklarda şanlı ecdadın manevi huzurunda ortak duyguları paylaşmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.


Çanakkale Zaferi'nin, Türk'ün şanlı tarihinin en şerefli sayfalarından biri olduğunu vurgulayan Tavlı, "Çanakkale Zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin şanlı destanıdır." dedi.

Tavlı, zaferin 105'inci yıl dönümünü büyük heyecan, gurur ve coşkuyla kutlamanın, şehitleri rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu zaferin, Türk milletinin istiklali uğruna canını bile seve seve feda edebileceğinin kanıtı olduğunu anlatan Tavlı, şöyle konuştu:

"Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir. Vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüz binlerce kahraman, 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe nakşetmişlerdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve 1000 yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır. Tüm olumsuz koşullara rağmen iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Çanakkale'de yakılan meşale, İstiklal Mücadelemizde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır."

Çanakkale-Ankara 23. Zafer Koşusu


Daha sonra, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağının yola çıkarıldığı "Çanakkale-Ankara 23. Zafer Koşusu" başladı.

Vali Tavlı, öperek aldığı emanetleri, öğrenciler Nihan Akaman ve Emre Derya'ya teslim etti. Atletler, 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıktı. Ayrıca, koşunun başlaması dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan grup, şehirde tur attı.

Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Çimenlik Kalesi'nde mehter ve halk oyunu gösterilerine de yer verilen törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile askeri erkan, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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