Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gümrükçüoğlu, mesajında, bu toprakların ebedi Türk yurdu olmasının Çanakkale savunması sayesinde olduğunu belirterek, Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemine vurgu yaptı.

Bu toprakların ebedi Türk yurdu olmasının, Çanakkale savunması sayesinde olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale, o yenilmez denilen güçlerin yenilebileceği anlayışının ortaya çıkmasını sağladı. Bu nedenle Çanakkale ruhunu insanımıza ve geleceğin teminatı olan gençlerimize çok iyi aktarmanın gayreti içinde olmalıyız. 'Çanakkale geçilmez' efsanesinin doğduğu, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve bağımsızlık savaşının temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canlarını, vatanımızı korumak adına feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi de minnetle ve şükranla yad ediyorum. "

Kaynak: AA