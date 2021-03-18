"Çanakkale Deniz Zaferi, eşsiz bir kahramanlık destanıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Çanakkale Deniz Zaferi, eşsiz bir kahramanlık destanıdır"

18.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:46

Kütahya Valisi Ali çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğu, Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda milletin verdiği en büyük varoluş mücadelesi olduğunu kaydetti.

Kütahya Valisi Ali çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğu, Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda milletin verdiği en büyük varoluş mücadelesi olduğunu kaydetti.

Vali Çelik, yaptığı açıklamada, "Hür ve bağımsız yaşama kararlılığının en veciz örneklerinin sergilenmiş olduğu Çanakkale Deniz Zaferi, eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Aziz milletimiz, varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlikle tek vücut olmuş, vatanını canı pahasına korumasını bilmiştir. Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şahadet ve gazilik mertebesine yükselen, ismi bilinen bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane varlığımızdır.Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Milletimiz, şehitlerimizin ve gazilerimize olan minnet duygusunu daima hissetmiş, bu günleri onlara borçlu olduğumuzun idraki içinde asla unutmamış, unutmayacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı, vatanını canından aziz bilen Malazgirt'ten, Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a, yurt içinde ve yurt dışında vatanın bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Demet Akalın Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Hakan Kutlu Hakan Özmert Halis Özkahya Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Çanakkale Deniz Zaferi, eşsiz bir kahramanlık destanıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:46:57. #1.14#
title