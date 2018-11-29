Çanakkale Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Helikopteri Zehra Bebek İçin Kalktı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde akciğer tedavisi gören 7 aylık bebek Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle gerçekleştirildi.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Gökçeada Devlet Hastanesinde tedavi gören 7 aylık bebek Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevkine karar verildi. Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin yapılamamasından dolayı bebeğin askeri helikopter ile il merkeze ulaştırılmasına karar verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen SH-70 tipi helikopter ile Zehra bebek'in, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevki sağladı.

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Helikopterin kalkışından detaylar

(Tür: Yurt)