- Çanakkale deniz 30 metre çekildi

Çanakkale deniz 30 metre çekildi Dardanos kıyılarında sular çekildi, sandallar karada kaldı Çanakkale'de, meydana gelen gel-git olayı nedeniyle deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi.

Çanakkale deniz 30 metre çekildi

Dardanos kıyılarında sular çekildi, sandallar karada kaldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, meydana gelen gel-git olayı nedeniyle deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi. Kıyıda bulunan sandallar, karaya oturdu.

Son günlerde yaşanan gel-git olayı nedeniyle sahillerde ortaya ilginç görüntüler çıktı. Deniz suyunun çekilmesi en çok merkeze bağlı yazlık tatil köyü Dardanos'un sahillerinde görüldü. Balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu kıyı kesimi karayla birleşti. Sahildeki tahta iskele ise tamamen karada görünümü kazandı.

Yaşanan gel git olayıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Dardanos kıyılarında medcezir olayı durumu söz konusu. Ge-git olarak da biliniyor. Med yükselme, cezir ise alçalma demek. Dardanos kıyılarında gördüğümüz medcezir olayı, özellikle ekinoks dönemi olarak bildiğimiz 21 Mart'ın son periyodunda ayın güneş ve dünya arasına girmesiyle kuvvetli bir çekim söz konusu oluyor. Dolayısıyla sığ su olduğu için de kumsalda 25- 30 metrelik çekilme söz konusu. Aslında medcezir kapalı denizlerde; Akdeniz, Marmara ve Karadeniz kapalı denizdir. Burada gün içindeki medceziri hissetmek oldukça zor. Ancak mevsimsel olarak, biz bunu spring tide olarak da biliyoruz. Şuanda Dardanos'da gördüğümüz medcezir olayı ilkbahar ve sonbaharda gözüküyor. 21 Mart ve 23 Eylül gibi tarihlerde gözüküyor. Dolayısıyla hem güneşin hem de ayın aynı paralelde bulunmasıyla dünya üzerinde okyanuslarda bir çekim oluşturmasından kaynaklanan bir olay" dedi.

"Korkulacak bir şey yok"

Deniz suyunun yaklaşık 30 metre çekilmesi olayının doğal olduğunu da sözlerine ekleyen Türkoğlu, "Korkulacak bir olay değil. Bu tamamen doğal bir olay, aslında okyanuslarda Kuzey Amerika ve Avusturalya kıyılarında gel-git olayı muazzam bir elektrik oluşturabilecek bir etkiye sahip. Dolayısıyla bizim sularımızdaki gel-git hissedilemeyecek, yılda birkaç kez rastladığımız bir olay" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE