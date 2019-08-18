Çanakkale'den Yunan adasına kaçak yolla geçmeye çalışan 330 göçmen yakalandı

18.08.2019 21:44

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 330 yabancı uyruklu göçmen yakalanarak gözetim altına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri dün akşam saatlerinden sabaha kadar yaptıkları 7 ayrı operasyonda lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan kişileri durdurdu. Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen göçmenler gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle