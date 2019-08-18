Çanakkale'den Yunan adasına kaçak yolla geçmeye çalışan 330 göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye hazırlanan 330 yabancı uyruklu gözetim altına alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 330 yabancı uyruklu göçmen yakalanarak gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik ekipleri dün akşam saatlerinden sabaha kadar yaptıkları 7 ayrı operasyonda lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan kişileri durdurdu. Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen göçmenler gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle