Çanakkale'den Yola Çıkan Kutsal Emanetler Bilecik'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan emanetler, Bursalı atletler tarafından Bilecikli atletlere teslim edildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal emanetler, Pelitözü köyünde düzenlenen törenle Bilecikli atletlere verildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bilecikli atletler, 18 Mart Pazar Günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek kutsal emanetleri öperek teslim aldı. Buradan Bilecik şehir merkezine gelen atletler, Bilecik İl Özel İdaresi önünde araçlarından inerek, Bilecik Valiliği önüne kadar yürüdü.

Bilecik Valiliği'ne kadar kutsal emanetlerle yürüyen atletler, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'a emanetleri teslim etti. Vali Büyükakın, "Genç arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bu bayrağı teslim aldık ve inşallah 18 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştırılmak üzere yarın tekrar yola çıkarılacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kutsal emanetlerin yarın Eskişehirli atletlere teslim edilmek üzere yola çıkacağı belirtildi. - BİLECİK