Çanakkale'den Üsküp'e "kardeşlik köprüsü"

01.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:04

Milli Eğitim Bakanlığının "Kardeş Okullar Projesi" kapsamında, Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Gazi Ortaokulu ile Kuzey Makedonya'da bulunan OOU Lazo Angelovski Okulu arasında kardeş okul protokolü imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Soner Şahin, Ezine Gazi Ortaokulu Müdürü ve proje yöneticisi Oral Dinçkan, Müdür Yardımcısı Murat Sevinç'in yan ısıra görevli öğretmenlerden oluşan heyet, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan OOU Lazo Angelovski Okulunu ziyaret etti.

Eğitim, kültür, spor ve sosyal alanlarda karşılıklı sunumların gerçekleştirildiği ziyarette, Türkiye ve Kuzey Makedonya eğitim müfredatları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca heyette yer alan branş öğretmenleri kendi alanlarında program dahilinde sınıf ziyaretleri yaptı. Türk öğretmenler, tasarım atölyesinde kardeş okul öğrencileri ile çeşitli ürünler tasarladı.

Heyet, program kapsamında daha sonra Aerodrom Belediye Başkanı Zlatko Marin'i ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişlerinin gerçekleştirildiği toplantıda konuşan Marin, "Ülkemizde olmanızdan dolayı mutluluk duyuyorum, bu kardeşliğin sadece okullar arasında değil belediyeler arasında da olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için çalışmalarımızı hemen başlatmalıyız ve bu projelerin ölümsüz olmasını sağlamalıyız. Bu birlikteliğin köprüsünü oluşturan Ezine Gazi Ortaokulu ve OOU Lazo Angelovski Okuluna teşekkür ederim." dedi.

Zlatko Marin, Aerodrom Belediyesi ile Ezine Belediyesinin kardeş belediye olma konusunda gerekli girişimlerde bulunarak Belediye Başkanı Güray Yüksel ile temasa geçeceklerini sözlerine ekledi.

"Ziyaretimiz çok verimli geçti"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman ise Kuzey Makedonya'da Türk kültürünün izlerinin hala canlılığını koruduğunu söyledi.

Kendilerine gösterilen misafirperverliğin, Türk misafirperverliğini aratmayacak özellikte olduğunu gördüklerini dile getiren Akman, "4 gün süren proje ziyaretimiz çok verimli geçti. İlçemiz adına bundan sonraki süreçte eğitsel, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da her iki okul arasında birlikte hareket edilecek. Bizlerde bu projenin takipçisi olacağız. Ayrıca bu projeyi destekleyen İlçe Kaymakamımız Sayın Dr. Hacı Arslan Uzan'a ve Ezine Belediye Başkanı Sayın Güray Yüksel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Oral Dinçkan da çok verimli bir projenin ilk adımını gerçekleştirmenin gurur ve onurunu yaşadıklarını vurguladı.

Karşılıklı mutabakatlar sonucunda uzun yıllar sürecek kardeşliğin temellerinin atıldığını anlatan Dinçkan, şöyle konuştu:

"Ziyaretimizin ilk durağı Selanik'ti. Burada öncelikle Atatürk'ün evini ziyaret ettik. Burada duygusal anlar yaşadık. Kısa bir şehir turunun ardından Üsküp'e ulaşmak üzere yola çıktık. Üsküp'te kardeş okul ziyaretimizde yöresel kıyafetli öğrenciler bizi misafir olarak kabul ettiklerini, orada bize zarar gelmeyeceğini ifade eden geleneksel bir karşılama şekliyle ile ekmek ve tuz ikram ederek karşıladılar. Tanışma ve kardeş okul protokolünün imzalanmasının ardından program dahilinde her branş öğretmeni kendi branşında derslere girerek ders işlenişi, eğitim sistemi hakkında bilgi edindik."

Kardeş okul heyeti mart ayında Çanakkale'ye gelecek

Okulun İngilizce öğretmeni ve proje koordinatörü İlyas Daş ise şunları kaydetti:

"Girişim ve görüşmelerimiz neticesinde yaklaşık bir yıl önce Üsküp OOU Lazo Angelovski Okulundan olumlu dönüt aldık ve kardeş okul olma kararını verdik. Projemizin amacı çeşitli sosyal kültürel faaliyetlerde ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, eğitim sistemlerimizi birbirlerimize tanıtmak, öğrencilerimizin dış dünyaya daha iyi açılıp anlamasını sağlamak. Üsküp'te, Kuzey Makedonya eğitim sistemini inceleme şansımız oldu. Kardeş okulumuz da 2020'nin mart ayında bize ziyarette bulunacak. Biz de kendilerine Çanakkale'mizi, tarihi ve kültürel yerlerimizi tanıtacağız, eğitim sistemlerimizle ilgili fikir alışverişlerinde bulunacağız."

Kaynak: AA