Çanakkale'den Sinop'a getirilen bot, Karadeniz'de bilimsel araştırmalarda kullanılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'den Sinop'a getirilen bot, Karadeniz'de bilimsel araştırmalarda kullanılacak

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Çanakkale'den Sinop'a getirilen bot, Karadeniz'de bilimsel araştırmalarda kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Hizmetleri Daire Başkanlığınca Sinop Üniversitesine hibe edilen bot, Karadeniz'de bilimsel araştırmalarda kullanılacak.

ÇANAKKALE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Hizmetleri Daire Başkanlığınca Sinop Üniversitesine hibe edilen bot, Karadeniz'de bilimsel araştırmalarda kullanılacak.

Çanakkale'den tırla Sinop'a getirilen 14 metrelik "Pilot 64" isimli bot, Demirci köyü limanında denize indirildi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Turan, gazetecilere, bottan, özellikle midye ve istiridye yetiştiriciliği tesisinde aktif olarak faydalanılacağını söyledi.

Botun, bölgedeki bilimsel çalışmalarda da kullanılacağını vurgulayan Turan, "Ayrıca öğrencilerimiz, bu bot sayesinde mavi sularda uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacak. Bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çanakkale'den Sinop'a getirilen bot, Karadeniz'de bilimsel araştırmalarda kullanılacak

Çanakkale'den Sinop'a getirilen bot, Karadeniz'de bilimsel araştırmalarda kullanılacak

YOLU 4 KİLOMETRE KISALTMAK İÇİN DERE ÜZERİNE YAPTIĞI KÖPRÜ, CANINDAN ETTİ

YOLU 4 KİLOMETRE KISALTMAK İÇİN DERE ÜZERİNE YAPTIĞI KÖPRÜ, CANINDAN ETTİ

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title