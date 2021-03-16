Çanakkale'den Ankara'ya giden 'Kutsal Emanetler' Eskişehir'de el değiştirdi
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Çanakkale'den Ankara'ya giden 'Kutsal Emanetler' Eskişehir'de el değiştirdi

16.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:38
Çanakkale'den Ankara'ya giden 'Kutsal Emanetler' Eskişehir'de el değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta Ankara'da sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehirli milli sporculara teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta Ankara'da sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehirli milli sporculara teslim edildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ınci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Çanakkale-Ankara 24. Zafer Koşusu'nda yer alan Bilecikli milli sporcular, 'Kutsal Emanetleri' Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar mevkiinde yapılan törenle Eskişehirli milli sporculara teslim etti.

Gerçekleştirilen teslim törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.

Eskişehirli milli sporcular, teslim aldıkları deniz suyu, toprak ve Türk bayrağını, Ankaralı milli atletlere teslim etmek üzere Ankara il sınırına doğru yola çıktı. - ESKİŞEHİR

Çanakkale'den Ankara'ya giden 'Kutsal Emanetler' Eskişehir'de el değiştirdi
Çanakkale'den Ankara'ya giden 'Kutsal Emanetler' Eskişehir'de el değiştirdi
Çanakkale'den Ankara'ya giden 'Kutsal Emanetler' Eskişehir'de el değiştirdi
Çanakkale'den Ankara'ya giden 'Kutsal Emanetler' Eskişehir'de el değiştirdi
Çanakkale'den Ankara'ya giden 'Kutsal Emanetler' Eskişehir'de el değiştirdi
Çanakkale'den Ankara'ya giden 'Kutsal Emanetler' Eskişehir'de el değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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