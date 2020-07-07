Çanakkale'deki yangında canlarını ve hayvanlarını son anda kurtardılar
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Çanakkale'deki yangında canlarını ve hayvanlarını son anda kurtardılar

Çanakkale'deki yangında canlarını ve hayvanlarını son anda kurtardılar ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy'de etkili olan orman yangını köyde panik yarattı.

Çanakkale'deki yangında canlarını ve hayvanlarını son anda kurtardılar
07.07.2020 04:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 04:43


Çanakkale'deki yangında canlarını ve hayvanlarını son anda kurtardılar
ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy'de etkili olan orman yangını köyde panik yarattı. Köyün girişine kadar yayılan yangında binlerce dekar ekili buğday tarlası hasar görürken, alevlerin bazı ahırlara ve evlere sıçraması nedeniyle köylüler yüksek bölgeler kaçtı. Kumköy'de ahırı alev alan Ümmühan Özen, "Alevler birden geldi ve ahırımızda 500 balya samanımız yandı. Hayvanlarımızı ve canımızı son anda kurtardık." dedi. Bu arada bazı köylülerin, yangın tehditi nedeniyle gece boyunca tarlalarını hasat etmeye başladıkları görüldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere Köyü'nde öğlen saatlerinde başlayan yangın, Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Havanın kararmasının ardından yangını söndürme çalışmalarına karadan devam edildi. Yangının yaklaştığı Kumköy'de rüzgarın da etkisiyle alevler tarla ve ahırlara sıçradı. Yangında can kaybı olmazken hasat edilmeyi bekleyen binlerce ekili buğday yanarak zarar gördü.
'AHIRIMIZ YANDI, CANIMIZ VE HAYVANLARIMIZI SON ANDA KURTARDIK'
Kumköyde yaşayan ve ahırı alev almasıyla canını ve hayvanlarını son anda kurtardığını söyleyen Ümmühan Özen, "Alevler köyüme birden geldi. Ahırımızın yandığını söylediler. Duman çok vardı, hayvanlarımızı yanan ahırımızdan çıkardık ve hemen köyün çıkışında yüksek yere geldik. Ahırda bulunan 500 samanımız yandı. Biz hayvanlarımızı çıkardık her şey yandı zaten." dedi.
'ARICILAR YA DA ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKTIĞI SÖYLENİYOR'
Aynı köyde yaşayan Emine Kurt, yangının, bölgede arıcılık yapan vatandaşlardan kaynaklandığını ya da elektirik tellerindeki sürdürmeden çıktığı söylentisi olduğunu belirterek, "Evlerimiz boşaltıldı. Köy mezarlığına kadar alevler geldi. Evlerimzi boşalttık, herkes dışarıda bizim gibi. Yangının arıcılar ya da elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Çok büyük bir yangın." diye konuştu. Yangında ektiği buğday ve ağaçlarının tamamen yandığını söyleyen Emine Terek, ise geceyi dışarıda geçireceklerini söyledi.
'GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER'
Yangının gece de devam ettiği ve rüzgar nedeniyle dumanın etkili olduğu Kumköy ve Yolova köylerindeki vatandaşlar, Eceabat Kaymakamlığı tarafından otobüslerle Eceabat ilçesindeki öğrenci yurtlarına taşındı. Jandarma ekiplerinin tek tek evleri dolaşarak uyardığı köylülerden bazıları otobüslerle ilçe merkezindeki yurtlara giderken bazıları ise hayvanları bulunduğunu bu şekilde bırakamayacaklarını balerterek yüksek kesimlere çıkarak, geceyi burada geçirdi. Geceyi traktör römorkunda geçiren Ayten Çalışır, "Evimiz yangından dolayı hasar gördü ve bizde yangından kaçarak buraya geldik. Buğdaylarım yandı, kaçtık her şeyimizi bıraktık. Koronavirüs salgınından korktuğumuz için yurtlara gitmedik, geceyi dışarıda geçiriyoruz." dedi.
'BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK'
Geceyi dışarıda geçiren Kumköy sakinlerinden Hakkı Şinay da büyük bir afet yaşadıklarını belirterek binlerce dekar ekili buğday arazilerinin yandığını söyledi. Yangını gördüğü gibi müdahale ettiğini ifade eden Şinay, "Ben kepçe operatörüyüm. Yangını gördüğüm gibi müdahale etmek için kepçem ile gittim ama çok rüzgar vardı. Müdahale edemedik. Bütün köyün ekili buğday arazisi biçilmemişti ve yangında yandı. Çok fazla tarla yandı. Zararımız büyük." diye konuştu.
Yangında 20'ye yakın yaşlı komşularını güvenli bölgeye taşıdığını söyleyen Simge Becerir de, "Dumanlar aniden köyü sardı ve bizden evlerimizi boşaltmamız istendi. Bende hemen aracımla yaşlı komşularımızı güvenli bölgeye taşıdım." ifadelerini kullandı.
GECE YANMAYAN TARLALAR HASAT EDİLDİ
Bu arada köylüler, alevlerden etkilenmeyen ancak yangın tehditi altında bulunan tarlalarındaki buğdayı gece boyunca hasat etmeye başladı. Bölgede biçerdöverler sabaha kadar aralıksız çalıştırılarak, köylüler ürünlerini alevlere teslim olmadan kurtarmaya çalıştı.
Yangın söndürme çalışmaları ise ekipler tarafından gece boyunca sürdürüldü.

Kaynak: DHA

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