Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı

29.08.2019 17:09

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.



Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesinin yakınında saat 15.10'da başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 helikopter ise yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Bölgedeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonrası yangın yaklaşık 2 saatlik bir süre içerisinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA