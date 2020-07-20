Çanakkale'deki yangın devam ediyor
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Çanakkale'deki yangın devam ediyor

Çanakkale'deki yangın devam ediyor 2 hektar orman, 8 hektarlık ziraat ve anız alanı zarar gördü Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü sırtlarında çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'deki yangın devam ediyor
20.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:05

Çanakkale'deki yangın devam ediyor

2 hektar orman, 8 hektarlık ziraat ve anız alanı zarar gördü

ÇANAKKALE - Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü sırtlarında çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, şuana kadar 2 hektar orman alanı, 8 hektarlık da ziraat arazisi ve anız zarar gördüğünü söyledi.

Çanakkale'de saat 14.20'de başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 14.32'de, 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 140 işçi ve 10 mükellefle müdahale ettiğini belirten Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Civardaki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyelerin itfaiye ekipleri seferber oldu. Bu yangın sahasında şuana kadar bizim tespitimiz yaklaşık, 2 hektara yakın bir orman alanı, 8 hektarlık da ziraat arazisi ve anız zarar gördü. Henüz kontrol altında diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Fakat oldukça iyi durumdayız. Ben şimdiden geçmiş olsun diyorum" dedi.

Alandaki söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Kaynak: İHA

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