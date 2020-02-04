Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
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Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

04.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:32
Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

'nin ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden, kullanan ve satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Roket"in de katıldığı operasyonda, 55,86 gram kenevir tohumu, 234,64 gram kubar esrar, 7 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayara el konuldu.

Operasyonda, M.C, M.S, C.B, İ.K, D.S, M.A ve M.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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