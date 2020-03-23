Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama ÇANAKKALE'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16- 22 Mart'ta, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 775,84 gram sentetik kannabinoid, 26,32 gram metamfetamin, 0,34 gram esrar, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla 14'ü de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. ?

Kaynak: DHA