Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 7'si tutuklandı; yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 7'si tutuklandı; yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince 8 Mart ve 4 Nisan tarihleri arasından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 36'sı 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak' suçundan, 30'u 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 66 kişi gözaltına alındı. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak' suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyettek işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 7'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 565 gram skunk, 550 ecstasy, 220 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 52 gram bonzai hammaddesi, 15 gram esrar maddesi ve uyuşturcu satuşından elde edildiği değerlendirilen 385 TL ele geçirildi.


Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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