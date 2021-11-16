Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelisi tutuklandı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Çanakkale'de, iş insanı Süha Sümer ve eşi emekli öğretmen Nilgün Akman Sümer'in evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, iş insanı Süha Sümer ve eşi emekli öğretmen Nilgün Akman Sümer'in evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik incelemesi sonrası şüpheli Turgut Y. ve gözaltına alınan arkadaşı M.U. ile olayın yaşandığı binanın zemin katında bulunan pizzacının sahipleri Z.K.Ö. ve T.E'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Turgut Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken M.U. adli kontrolle salıverildi.

İş yerinin sahipleri Z.K.Ö. ve T.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Süha (62) ve Nilgün Akman Sümer (60) çifti, 13 Kasım'da Cevatpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş, aynı binanın zemin katındaki iş yerinde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı T.Y. polise teslim olmuştu.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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