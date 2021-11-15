Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelileri adliyede - Haberler
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Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelileri adliyede

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelileri adliyede

Çanakkale'de, iş insanı Süha Sümer ve eşi emekli öğretmen Nilgün Akman Sümer'in evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, iş insanı Süha Sümer ve eşi emekli öğretmen Nilgün Akman Sümer'in evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, teknik inceleme ve polise teslim olan katil zanlısı Turgut Y'nin ifadesinin ardından yeni bilgilere ulaştı.

Polis, Turgut Y'nin arkadaşı M.U. ile olayın yaşandığı binanın zemin katında bulunan pizzacının sahipleri Z.K.Ö. ve T.E'yi de gözaltına aldı.

Söz konusu iş yerinde çalışan Turgut Y'nin emniyetteki ifadesinde, dükkanın mal sahiplerinden olan Sümer çifti ile kira artışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye getirildi.

Süha (62) ve Nilgün Akman Sümer (60) çifti, 13 Kasım'da Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş, aynı binanın zemin katındaki iş yerinde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı T.Y. polise teslim olmuştu.

Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelileri adliyede

Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelileri adliyede

Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelileri adliyede

Çanakkale'deki Sümer çifti cinayetinin şüphelileri adliyede

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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