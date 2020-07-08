Çanakkale'deki orman yangınına tarım arazisinde yakılan ateşin neden olduğu iddiası araştırılıyor Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ilk belirlemelere göre 450 hektar ormanlık alanda zarara yol açan yangına, bir tarım arazisinde yakılan ateşin neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ilk belirlemelere göre 450 hektar ormanlık alanda zarara yol açan yangına, bir tarım arazisinde yakılan ateşin neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde geçen pazartesi başlayıp 20 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Orman ve jandarma teşkilatlarına bağlı uzman ekiplerin, iddiaları da göz önüne alarak yangının sebebine ilişkin rapor hazırlayacağı, ardından adli sürecin başlayacağı öğrenildi.

Yangının, Ilgardere köyü yakınındaki bir tarım arazisinde yakılan ateşin ormana sıçramasıyla çıktığı iddiası üzerinde durulduğu ifade edildi.

Soğutma çalışması sürüyor

Öte yandan, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda ekip, Ilgardere ile Yalova köyleri yakınında etkili olan yangınla ilgili aralıksız mesai yapıyor.

Alevlerin, ekili ve dikili tarım arazilerine de büyük zarar verdiği bölgede dün akşam havanın kararmasıyla havadan soğutma çalışmalarına ara veren ekipler, günün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti. Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca sürdü.

Yangının kontrol altına alınmasından sonra soğutma faaliyetine katılan işçiler ve teknik ekipler, siyah duman ve küllerin içinde tek bir ağacın daha zarar görmemesi için mücadele veriyor.

Özel kıyafetleri, gözlük ve miğferleri ile yaklaşık iki gündür çalışan ekipler, bölgeyi tamamen soğutarak ateş ve dumandan arındırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA