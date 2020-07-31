Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (2) 18,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 08.30 sıralarında kontrol altına alındı.

18,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 08.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından, "Burası #Çanakkale ! Kahraman ekip arkadaşlarımla bir yangını daha kontrol altına almış olmanın mutluluğunu bu kez bayramlaşarak paylaşmak nasip oldu. Ekibimizin her bir üyesinin ve tüm Alem-i İslamın #KurbanBayramı mübarek olsun" paylaşımında bulundu.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA