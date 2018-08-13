Çanakkale'deki Orman Yangını Söndürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli beldesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Ezine ilçesi Geyikli beldesi Dalyan Mahallesi civarında saat 17.45 sıralarında zirai alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 35 yangın söndürme aracı, 2 greyder ve yaklaşık 150 orman işçisiyle müdahale edilen yangın söndürüldü. .Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soğutma çalışmalarının ardından zarar gören toplam alanın belirleneceği öğrenildi.

(İHA)