Çanakkale'deki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Karagömlek Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, ikinci günde, 30 saat sonra kısmen kontrol altına alınabildi. 1 helikopter, 18 arazöz, 5 dozer ve 1 greyder soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bazı bölgelerde ağaçların kök ve gövdelerinin yanmaya devam etmesi nedeniyle, ekipler tedbiri elden bırakmıyor. En ufak bir alevin çıktığı noktaya havadan helikopter su bırakıyor. Kara ekipleri ise sönen alanların soğutma çalışmalarını yapıyor. İlk belirlemelere göre 30 hektar orman alanının kül olduğu yangında soğutma çalışmalarının yarına kadar süreceği bildirildi.



ÇANAKKALE/DHA