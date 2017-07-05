Çanakkale'deki Orman Yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarında üç gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Pazar günü öğle saatlerinde başlayıp, kısa sürede büyüyen, Ayvacık ilçesine bağlı Misvak köyünün güvenlik amacıyla boşaltılmasına yol açan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.



Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç orman işletme müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışması sonucu ilk belirlemelere göre 30 hektarlık ormanlık alanı etkileyen yangın, 72 saat sonra kontrol altına alınabildi.



Bölgede görevlendirilen ekipler 1 hafta boyunca soğutma ve kontrol çalışmalarına devam edecek.



Yetkililer, kent genelinde hafta boyunca rüzgarlı havanın etkili olacağından dolayı vatandaşları, özellikle ormanlık alanlar ile yakın yerlerde ateş yakmamaları ve doğaya sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı.