Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra yakalandı

30.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:18

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir zincir markete ait şubede silahlı soygun yaptıktan 3 gün sonra merkeze bağlı Kepez Beldesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip teknik takip çalışması başlattı.



Marketten silahlı soygun yapan A.A. (23) Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez Beldesinde saklandığı evde yakalandı.



Gözaltına alınan A.A, daha sonra emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Biga'nın İstiklal Mahallesi'nde bir markette kasiyeri tabancayla tehdit eden A.A, kasadan bir miktar para alarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Kaynak: AA