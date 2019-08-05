Çanakkale'deki madencilik faaliyeti

Çanakkale'de "Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması"nda bir araya gelen vatandaşlar, altın ve gümüş arama faaliyetlerine tepki gösterdi.

Çok sayıda vatandaş, "Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması" için Kirazlı Balaban mevkisinde toplandı. Grup, 2 kilometre uzaklıktaki maden arama sahasına yürüdü.

Buradaki görevlilerle görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, alana girmek için kapıya yöneldiği esnada, gruptan bazı kişiler de maden sahasına giriş yaptı. Kapıların açılmasıyla içeri giren vatandaşlar, maden sahasını gezdi. Bazı kişilerce sahadaki bir konteynere, "Canadıan Go Home" yazıldı.

Buluşma, alana fidan dikimiyle son buldu.

Kaynak: AA