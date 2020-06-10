Çanakkale'deki kuyumcudan hırsızlık Çanakkale'deki bir kuyumcudan 20 bin liralık bilezik çalan hırsız tutuklandı.

Çanakkale'deki bir kuyumcudan 20 bin liralık bilezik çalan hırsız tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi ile Ezine ilçelerinde hırsızlık yaptığı belirlenen D.H, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bir evden 2 künye ve bilezik, kuyumcudan 3 bilezik, telefon bayisinden 2 telefon çalınmasına ilişkin failin bulunması amacıyla başlattığı çalışma kapsamında yakalanan D.H gözaltına alınmış, şüpheli ifadesinde suçlarını kabul etmişti.

Kaynak: AA