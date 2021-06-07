Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
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Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'de, dün akşam polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun şehit olduğu trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de, dün akşam polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun şehit olduğu trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saat 23.45 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Çanakkale'nin Kepez beldesinde, polis arkadaşını eve bıraktıktan sonra İzmir istikametine doğru 17 ACD 621 plakalı sivil polis aracı ile karayoluna çıkan Cihan Türkmenoğlu (47), ters istikametten gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) idaresindeki 60 NU 575 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada evli ve 2 çocuk babası olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu şehit olurken, Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık da olay yerinde hayatını kaybetti. MOBESE görüntülerinde polis Türkmenoğlu yönetimindeki 17 ACD 621 plakalı sivil ekip aracının sol şeritten ilerlediği, Astsubay Başçavuş Işık'ın kullandığı 60 NU 575 plakalı otomobil karşı yönden ve ters şeritten hızla görüldü. Son anda Türkmenoğlu aracını sağ şeride kırmasına rağmen iki araç da kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar havaya fırlarken, ters yönde yere düştükleri görüldü. Ayrıca, Astsubay Başçavuş Işık'ın kullandığı 60 NU 575 plakalı otomobilin çarpışmadan sonra alev aldığı da kameralara yansıdı.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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