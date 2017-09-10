Çanakkale'deki kazada 1 kişi hayatını kaybetti



ÇANAKKALE'NİN Yenice İlçesi'nde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Alaattin Eren, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Kocabaş'ın (18) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Yenice-Balıkesir Otoyolu Çan Yolu çıkışında meydana geldi. İddialara göre, otoyoldan Yenice istikametine dönmek isteyen Yılmaz Çorak (50) yönetimindeki 17 TK 015 plakalı otomobil ile, Çan'dan Balıkesir yönüne giden Yusuf Kocabaş yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kocabaş ise, ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kocabaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü Çordak ise, kazayı yara almadan atlattı.



Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.