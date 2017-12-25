Çanakkale'deki Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitme hazırlığındaki Suriye uyruklu 83 kişinin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, dün Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü sahili açıklarında düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 83 kişinin İtalya'ya kaçışını organize ettikleri belirlenen ve gözaltına alınan Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P'nin işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı "TCSG-32" Bot Komutanlığı unsurlarınca Tavaklı köyü sahilinin Aktaş mevkisi açıklarında, ABD bayraklı "Saraga" adlı tekneye düzenlenen operasyonda, 18'i kadın, 27'si çocuk 83 Suriye uyruklu yakalanmış, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri belirlenen Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P. gözaltına alınmıştı. Teknede yapılan aramada 25 bidon akaryakıt, gıda ve yaşam malzemeleriyle 4 metrelik lastik bot ele geçirilmişti.