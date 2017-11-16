Çanakkale'deki Fetö/pdy Operasyonu
Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 3 muvazzaf astsubaydan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 3 muvazzaf astsubaydan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf astsubayın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen astsubaylardan 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.