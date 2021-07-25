ÇANAKKALE - Feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
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ÇANAKKALE - Feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'de, Kurban Bayramı tatilini tamamlayan çok sayıda kişinin dönüş yolculuğu sürüyor.

Çanakkale'de, Kurban Bayramı tatilini tamamlayan çok sayıda kişinin dönüş yolculuğu sürüyor.

Kentteki feribot iskelelerine gelen sürücüler öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasına geçmek için feribot sırasına girmeye başladı. Önceki günlerde yaşanan ve 2 kilometreyi bulan yoğunluk bugün yerini sakinliğe bıraktı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, vatandaşların dönüş yolculuğunda mağdur olmamaları için arabalı vapur seferlerini "doldur boşalt" sistemiyle, tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.

Planlama kapsamında Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu-Lapseki ve Çanakkale-Eceabat güzergahlarında yedişer, Geyikli-Bozcaada ve Gelibolu-Çardak hatlarında ise ikişer olmak üzere 21 gemiyle hizmet veriliyor.

ÇANAKKALE - Feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
ÇANAKKALE - Feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
ÇANAKKALE - Feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
ÇANAKKALE - Feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
ÇANAKKALE - Feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
ÇANAKKALE - Feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
ÇANAKKALE - Feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
ÇANAKKALE - Feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
ÇANAKKALE - Feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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