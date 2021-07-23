Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
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Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'de bulunan feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Çanakkale'de bulunan feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İskelelere gelen sürücüler sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'na geçmek için feribot sırasına girdi.

Kayserili Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bekleyen araçlar, polis ve özel güvenlik görevlilerine gemiye yönlendiriliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, tatilcilerin mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.

Tatilcilerden Yavuz Dereli, AA muhabirine, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezip İstanbul'a gideceklerini söyledi.

Dünden bu yana bölgede uzun araç kuyrukları olduğunu gözlemlediklerini belirten Dereli, bu nedenle tatillerini erken bitirip dönüşe geçtiklerini anlattı.

Engin Kızılaslan ise 9 günlük tatilin sonuna doğru yollarda yoğunluğun arttığını ifade ederek, "Neredeyse 1 saat feribot bekledik, şu anda biniyoruz. Tatili erken bitirmek zorunda kaldık." dedi.

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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