Çanakkale'deki camiler 5 vakit ibadete açıldı Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle camilerde belli şartlar altında kılınan namazlardaki kısıtlamalar kaldırıldı.

Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle camilerde belli şartlar altında kılınan namazlardaki kısıtlamalar kaldırıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile alınacak tedbirlerle camilerde 5 vakit namaz kılınabilecek.

Konuya ilişkin alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı şöyle; "Cami ve ibadethanelerde alınacak önlemler ile ilgi İçişleri Bakanlığı'nın 22.05.2020 tarih ve E8357 sayılı genelgesinde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebilmesine ve belirlenen şartlara uyularak izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA