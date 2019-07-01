Çanakkale'deki bıçaklı kavga
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren Okay Ç, tutuklandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren Okay Ç, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, hafta sonunda Camikebir Mahallesi'ndeki eski mezarlık yanında çıkan kavgada tartıştığı Yakup Güder'i (67) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Okay Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Geçen cumartesi günü Okay Ç ile Yakup Güder arasında çıkan kavgada Güder, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanmış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Şüpheli Okay Ç, saklandığı evde bulunmuştu.
Kaynak: AA
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