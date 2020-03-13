Çanakkale'deki 18 Mart tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak çelenk sunma ve Şehitler Abidesi'ndeki törenin dışındaki etkinlikler iptal edildi.

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak çelenk sunma ve Şehitler Abidesi'ndeki törenin dışındaki etkinlikler iptal edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için alınacak tedbirlerin önemi vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüse ilişkin talimatlarının hatırlatıldığı açıklamada, İl Anma Komitesi'nin Vali Yardımcısı Hasan Ongun başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında, 18 Mart çarşamba günü saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle, 14.30'da Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek tören programlarının icra edilmesine, İl Anma Komitesi'nce planlanan diğer programlar ile etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA