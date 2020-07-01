Çanakkale'de zeytinlik yangınında 5 dönüm alan zarar gördü ÇANAKKALE'nin turistik ilçesi Ayvacık'ta zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ÇANAKKALE'nin turistik ilçesi Ayvacık'ta zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ayvacık-Babakale yolunun üzerinde bulunan sahil sitelerine yakın Ak Liman bölgesindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 yangın ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangında 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA