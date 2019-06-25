Çanakkale'de zeytinlik yangını

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 80 dönümlük alan zarar gördü.

Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda, belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve Ayvacık Belediyesi'ne ait su ikmal aracı ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında, 80 dönüm zeytinlik alan yandı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangın ile ilgili, jandarma soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA