Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
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Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı

Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve "Zafer Haftası" kutlamaları Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törenle başladı.

12.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:54
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı

Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve "Zafer Haftası" kutlamaları Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törenle başladı.

Kutlama programı Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 23. Zafer Koşusu" ile başladı. Törene katılan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı yaptığı konuşmada, Çanakkale ruhunun doğduğu topraklarda şanlı ecdadın manevi huzurunda ortak duyguları paylaşmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Çanakkale'de elde edilen zaferin önemine işaret eden Vali Tavlı, "Çanakkale Zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin şanlı destanıdır" şeklinde konuştu.

Vali Tavlı, vatan uğruna şehit düşen Mehmetçikleri de rahmetle ve minnetle anarak sözlerine devam etti. "Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir" ifadelerini kullanan Tavlı, şunları kaydetti:

"Vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüz binlerce kahraman, 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe nakşetmişlerdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve 1000 yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır. Bütün olumsuz şartlara rağmen iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Çanakkale'de yakılan meşale, İstiklal Mücadelemizde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır."

Vali Tavlı'nın konuşması sonrası Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağının yola çıkarıldığı "Çanakkale-Ankara 23. Zafer Koşusu" gerçekleştirildi.

Vali Tavlı, kendisine verilen emanetleri öperek alarak öğrenciler Nihan Akaman ve Emre Derya'ya verdi. Koşunun başlamasının ardından ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan topluluk şehir turu attı. Atletler ise 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için ter döktü.

Çanakkale-Ankara güzergahında gerçekleştirilen koşu 6 ili kapsıyor. Her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta gerçekleştirilecek olan törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecek. Çimenlik Kalesi'nde mehter ve halk oyunu gösterilerinin yapıldığı kutlama programına Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile askeri erkan, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı

Kaynak: İHA

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Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı

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