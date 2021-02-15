Çanakkale'de yollar kardan temizlendi
15.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:10
Bursa karayolunda Karayolları ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.
ÇANAKKALE- Bursa karayolunda Karayolları ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.
- Çanakkale
Çanakkale'de geçen hafta cumartesi akşamı başlayan ve dün gece yarısına kadar da etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı Çanakkale-Bursa karayolunda zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar, yolda kaldı. Bölgede ulaşımın aksamaması için Karayolu ekipleri, küreme çalışması yaptı.
- Çanakkale
Kaynak: Demirören Haber Ajansı