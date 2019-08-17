Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (3)

17.08.2019 13:32

YARALI SAYISI 28

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale- İstanbul seferinin yapıldığı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kaza sonrası 2 yaralı daha hastaneye getirildi. Yaralı sayısı 28'e yükselirken, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi, Biga Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanede yaralıların tedaviye alındığı belirtildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otobüs sürücüsü Atilla Topuz'un polis ekiplerince gözaltına alındığı ve emniyette sorgulandığı öğrenildi.

Mustafa SUİÇMEZ- Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale),

Kaynak: DHA