Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi, sosyal medyada paylaştı
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Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi, sosyal medyada paylaştı

ÇANAKKALE'nin Conkbayırı mevkiinde, yolda önüne çıkan 2 tilkiyi aracında bulunan ekmek ve poğaça ile besleyen tarih öğretmeni Mümin Lütfüoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi, sosyal medyada paylaştı
09.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:16

ÇANAKKALE'nin Conkbayırı mevkiinde, yolda önüne çıkan 2 tilkiyi aracında bulunan ekmek ve poğaça ile besleyen tarih öğretmeni Mümin Lütfüoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, tarih öğretmeni Mümin Lüftüoğlu, ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi tarih yarım adayı gezmeye gitti. Lütfüoğlu, aracıyla seyir halindeyken Conkbayırı mevkiinde yol kenarında iki tilki görünce aracından indi. Tilkilerin aç olduğunu anlayan Lütfüoğlu, araçta bulunan ekmek ve poğaça ile onları bir süre besledi.

'TİLKİLER İLE ARAMIZDA DOSTLUK BAĞI KURULDU'Kısa sürede tilkilerle aralarında dostluk başladığını söyleyen Mümin Lütfüoğlu, "Bölgeyi ziyaret ettiğim sürece bu hayvanları aynı yerde görmeyi ve besleyebilmeyi istiyorum. Çok enteresan bir durumdu. Tilkiler ile aramızda dostluk bağı kuruldu. İki tilkinin de bizden kaçmıyor olması belli ki hayvanların evcilleşmeye başladığı izlenimini verdi. Bu yaşadığımız olay ailemi ve beni çok sevindirdi. Unutulmayacak bir anımız oldu. Tilkiler gerçekten çok sevimliydi" dedi.

Lütfüoğlu, tilkileri besleme anlarının kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması çok sayıda beğeni aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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