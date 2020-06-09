Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi Çanakkale'de yola çıkan tilkileri beslediTARİH öğretmeni Mümin Lütfüoğlu, Çanakkale'nin Conkbayırı mevkiinde yolda önüne çıkan 2 tilkiyi, araçlarında bulunan ekmek ve poğaça ile besledi.

Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi

TARİH öğretmeni Mümin Lütfüoğlu, Çanakkale'nin Conkbayırı mevkiinde yolda önüne çıkan 2 tilkiyi, araçlarında bulunan ekmek ve poğaça ile besledi. Lütfüoğlu'nun tilkilerin beslenme anlarını kaydettiği videoyu paylaştığı sosyal medya hesabında çok sayıda beğeni aldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarih öğretmeni Mümin Lüftüoğlu, ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi tarih yarım adayı gezmeye gitti. Lütfüoğlu, aracıyla seyir halindeyken Conkbayırı mevkiinde yol kenarında iki tilki görünce aracından indi. Tilkilerin aç olduğunu anlayan Lütfüoğlu, araçta bulunan ekmek ve poğaça vererek onları bir süre besledi. Kısa sürede tilkilerle aralarında bir dostluk başladığını söyleyen Mümin Lütfüoğlu, "Bölgeyi ziyaret ettiğim sürece bu hayvanları aynı yerde görmeyi ve besleyebilmeyi istiyorum. Çok enteresan bir durumdu. Tilkiler ile aramızda dostluk bağı kuruldu. İki tilkinin de bizden kaçmıyor olması belli ki hayvanların evcilleşmeye başladığı izlenimini verdi. Bu yaşadığımız olay ailemi ve beni çok sevindirdi. Unutulmayacak bir anımız oldu. Tilkiler gerçekten çok sevimliydi" dedi.

Lütfüoğlu, tilkileri besleme anlarının kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: DHA