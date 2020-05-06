Çanakkale'de yol yapım çalışması

Çanakkale'de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağından Bölge Trafik Müdürlüğüne gidiş yönünde asfalt onarım çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

Çanakkale'de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağından Bölge Trafik Müdürlüğüne gidiş yönünde asfalt onarım çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

Konuya ilişkin belediye internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; "9-12 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Lozan Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek olup, çalışma sürecince belirtilen alan (Vali Konağı- Bölge Trafik Müdürlüğü) yaya ve araç trafiğine kapalı olacaktır. Çalışmalar süresince kentlilerimizin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını diler, bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA