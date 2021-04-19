Çanakkale'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor
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Çanakkale'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor

Çanakkale'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesi kapsamında Güzelyalı ve Dardanos bölgesinde korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirdi.

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesi kapsamında Güzelyalı ve Dardanos bölgesinde korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın da bulunduğu denetlemelerde Vali İlhami Aktaş, Güzelyalı ve Dardanos bölgesinde Jandarma uygulama noktalarını denetleyerek, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında görevli Jandarmalardan bilgi aldı.

Korona virüsle mücadelede alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uyulmasının önemine değinen Vali İlhami Aktaş, "Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımız, tedbiri elden bırakmamaya özen göstermeli, temizlik, maske ve mesafe konularında daha dikkatli olmalı, çok daha özenli davranmalı ve çevremizdeki herkesi uyarmalıyız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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