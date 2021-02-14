ÇANAKKALE - Yoğun kardan çöken ahırdaki küçükbaş hayvanlar telef oldu

Öz oğlu tarafından "Seni kıyma gibi makinede çekeceğim" tehditleri alan kadın, ölüm korkusuyla yaşıyor

Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Lapseki ilçesinde yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan yağışın etkili olduğu Çavuşköy köyünde Mehmet Ali Sınmaz'a ait ahır, çatısında biriken kar kütlesini kaldıramayarak çöktü.

Sınmaz, ahırı kontrol etmek için geldiğinde yaklaşık 40 hayvanın telef olduğunu gördü.

Jandarma, AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde inceleme başlatıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, "Hayvanlar sigortalıymış. Üzücü bir durum. Vatandaşımıza geçmiş olsun." dedi.

Sınmaz da saat 03.00 sularında kontrol ettiği ahırında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını anlattı.

Sabah yeniden geldiğinde ise bu olayla karşılaştığını belirten Sınmaz, "Bir kısmını krediyle almıştım. Ne yapalım, hayırlısı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin