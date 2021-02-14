ÇANAKKALE - Yoğun kardan çöken ahırdaki küçükbaş hayvanlar telef oldu
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ÇANAKKALE - Yoğun kardan çöken ahırdaki küçükbaş hayvanlar telef oldu

14.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:23

Lapseki ilçesinde yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.

Lapseki ilçesinde yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan yağışın etkili olduğu Çavuşköy köyünde Mehmet Ali Sınmaz'a ait ahır, çatısında biriken kar kütlesini kaldıramayarak çöktü.

Sınmaz, ahırı kontrol etmek için geldiğinde yaklaşık 40 hayvanın telef olduğunu gördü.

Jandarma, AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde inceleme başlatıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, "Hayvanlar sigortalıymış. Üzücü bir durum. Vatandaşımıza geçmiş olsun." dedi.

Sınmaz da saat 03.00 sularında kontrol ettiği ahırında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını anlattı.

Sabah yeniden geldiğinde ise bu olayla karşılaştığını belirten Sınmaz, "Bir kısmını krediyle almıştım. Ne yapalım, hayırlısı." diye konuştu.

ÇANAKKALE - Yoğun kardan çöken ahırdaki küçükbaş hayvanlar telef oldu
ÇANAKKALE - Yoğun kardan çöken ahırdaki küçükbaş hayvanlar telef oldu
ÇANAKKALE - Yoğun kardan çöken ahırdaki küçükbaş hayvanlar telef oldu
ÇANAKKALE - Yoğun kardan çöken ahırdaki küçükbaş hayvanlar telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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