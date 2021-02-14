Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (3)

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm...