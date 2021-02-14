Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (3)

14.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:51
Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (3)

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm...

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

ÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli Şehit İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (3) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 15:52:48. #1.14#
title