Çanakkale'de YKS heyecanı
Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.
27.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:33
Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.
Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı. Veliler ise çocuklarını dışarıda bekledi.
Kaynak: AA