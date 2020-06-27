Çanakkale'de YKS heyecanı ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için adaylar, sınav salonlarına giriş yaptı.

ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için adaylar, sınav salonlarına giriş yaptı.

Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı. Veliler ise çocuklarını dışarda bekledi.Gelibolu'dan sınava giren Emir Üstün (19), "Heyecanımız tabiki var. Öğretmenlerimiz sağ olsun bize uzaktan eğitimde yardımcı oldular. Maskemizi, dezenfetanımızı aldık. Güzel bir sınav olsun inşallah. İyi bir puan alıp, 4 yıllık işletme okumak istiyorum. Ticaret yapıyoruz. Kendi işimizi yönetmek istiyorum" dedi.

Lapseki'nin Yenice köyünden kızı Kübra Can'ı sınava getiren Recep Can, "Heyecanla sınavı bekliyoruz. Kızımın başarılı olup, 4 yıllık bir okulu kazanmasını istiyorum. Kızım heyecana kapılıp, strese girmezse ve sınavda başarılı olursa, bizde kendimizi başarılı olmuş sayacağız. Sevineceğiz. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA