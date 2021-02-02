Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
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Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü

02.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:31
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Kocabaşlar köyünde yıldırım isabet eden 2 katlı ev, çıkan yangında küle döndü.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Kocabaşlar köyünde yıldırım isabet eden 2 katlı ev, çıkan yangında küle döndü. Evde yaşayan çift, yıldırım düşmeden 20 dakika önce evden çıkıp yan taraftaki mutfağa geçince hayatta kaldı. 

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Lapseki ilçesine bağlı Kocabaşlar köyünde de Süleyman-Ümmühan Can çiftinin yaşadığı 2 katlı eve yıldırım isabet etti.  Çıkan yangına ihbar üzerine gelen Lapseki ve Umurbey itfaiye ekipleri  müdahale etti. Ancak çatısı da çöken ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. 

Yıldırım düşmeden yaklaşık 20 dakika önce evden çıkıp bitişikteki mutfağa geçen çift, yara almadı. 

'TOP PATLAR GİBİ SES ÇIKTI' Çiftçi Süleyman Can, "Bahçede ağılın olduğu yerde mutfak var, mutfağa girdiğim sırada top patlar gibi bir patlama oldu. Dışarıya çıktığımda evin çatısında üç, dört metre yüksekliğinde alev gördüm. Ardından ikinci bir patlama oldu ve evin bütün camları patladı. Sonra yangın çıktı. 3 itfaiye aracının yardımıyla yangın söndürüldü.  Yıldırım düşmeden kısa süre önce eşimle evde televizyon izliyorduk. Erken yatalım diyerek, televizyonu kapattık. Ağıla gidecektim. Eşimle yan taraftaki mutfağa geçtiğimiz sırada yıldırım düştü. Mutfağa gitmiş olmasaydık biz evdeyken yıldırım düşecekti. Allah bizi korudu" diye konuştu.

Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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