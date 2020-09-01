Çanakkale'de yeni sezonun ilk gecesinde 25 ton sardalya yakaladılar
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Çanakkale'de yeni sezonun ilk gecesinde 25 ton sardalya yakaladılar

Çanakkale'de yeni sezonun ilk gecesinde 25 ton sardalya yakaladılarÇANAKKALE'de yeni av sezonunun ilk gecesi bereketli geçti.

01.09.2020 07:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 07:43

Çanakkale'de yeni sezonun ilk gecesinde 25 ton sardalya yakaladılar

ÇANAKKALE'de yeni av sezonunun ilk gecesi bereketli geçti. Gece yarısı 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü, avlandıkları tonlarca sardalya balığı güldürdü. Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, yoğun geçen gecede iki kez ağlarını denize bıraktı ve toplamda 25 ton sardalya avladı.

Çanakkale'de yeni av sezonu için uğurlanan gırgır tekneleri, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Kuzey Ege Denizi'ne avlanmaya giden Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, av sezonunun ilk dakikalarında ağlarını sardalya balığı için denize bıraktı. Gırgır teknesinin sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, balık bulucu radardan sardalya sürüsü tespit etti. Ardından da ağların denize bırakılması anlamına gelen 'Mola' anonsunu yaptı.

Gırgır teknesinin tayfası, denizdeki ağları büyük bir heyecan ile güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalya balıkları görüldüğünde ise, tayfa büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 5 ton sardalya balığı, vakumlama sistemiyle güverteye alındı. Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesinin ilerleyen saatlerde ikinci kez denize bıraktığı ağlardan bu kez 20 ton sardalya balığı çıktı. Ağların haznesindeki balığın vakumlama sistemiyle güverteye aktarılması 15 dakika sürdü. Güvertedeki 11 balık gözünün tamamı doldu. Kumkale Balıkçı Barınağı'na yanaşan teknedeki sardalya balıkları, kasalanarak araçlara yüklenip farklı illerdeki balık hallerine gönderildi.

Tekne sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, yeni av sezonuna çok çalışarak en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Av sezonunun ilk dakikalarında denk gelen kısmetleri için ağları denize bıraktıklarını belirten Nadir Karabiber, "Mutluyuz, umutluyuz. Allah'a şükürler olsun ekmeğimizi aldık, iyi başladık. Bu pandemi döneminde vatandaşa dünyanın tek doğal besini olan balığı ucuz şekilde yedirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Teknenin kaptanlarından Naci Karabiber ise, "Birinci operasyonumuzda 5 ton balık çıkmıştı. İkinci operasyonumuzda 20 ton kadar balık çıktı. Vatandaşlarımıza taze ve ucuz balık yedireceğiz. Bu akşam 25 ton balık topladık. Allah'ın izniyle yeni av sezonunun ilk gecesine çok iyi başladık. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Çanakkale'de yeni sezonun ilk gecesinde 25 ton sardalya yakaladılar

Kaynak: DHA

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